يحلمون برحيل العمر

• بث أحد البرامج الرياضية خبرٌ مزعجًا لجماهير النادي الأهلي يتعلق برغبة عمر السومة الرحيل من سفير الوطن، انزعج الجمهور وحمل الإدارة، والأمير منصور عواقب هذا الرحيل.
• تحدث أكثر من إعلامي من المهتمين في الشأن الأهلاوي، وبصم على صدق معلومة رحيل السومة، والآخر المح إلى إستعداد أحدى الشخصيات لدعم الأهلي بشرط رحيل الادارة الحالية، والمح إلى تقصير الأمير منصور في الدعم.
• يعاب على إدارات الأهلي المتعاقبة عدم المحافظة على أبناء النادي حتى على المستوى التدريبي، ومثال على ذلك يوسف عنبر، وأخيرًا المحمدي، والمسعد، وغيرهم، تلك عادة أهلاوية مع الأسف، يجب أن تراجع الإدارة حساباتها في هذا الشأن.
• رائع عمر السومة وهو يتحدث لأحد محبي الأهلي بأنه لم يفكر بالرحيل، وأن مشاكل الأهلي تناقش داخله، وغير الأهلاوي غير مخول بالحديث عن الأهلي.
• لعل إشراف الأستاذ طارق كيال على كرة القدم، والمهندس ياسر علاقي على الألعاب المختلفة يعيد التوازن في الأهلي، وتستقر الأمور الإدارية.
• حدث كل ذلك اللغط في كياننا الكبير، والإدارة كأن الموضوع لا يعنيها، لم تنف ولم تؤكد على صحة الخبر، وجرى الجمهور خلف الخبر، كعادتهم في تصديق كل شيء، يخص الأهلي، ولعل حديث السومة يخرس السن الإشاعات ومن خلفها.
• ماذا بقي؟
بقي القول:
شكرًا للأستاذ مساعد العمري الذي استخدم مهنيته الإعلامية، وتواصل مع رئيس النادي الأهلي الذي نفى له كل ماقيل عن رحيل السومة، وأضاف أن العمل جاري على تهيئة الظروف لتجديد عقد عمر، وليطمئن الجمهور الملكي على أوضاع الكيان فهو في يد القوي الأمين، ولا عزاء للمطبلين، والمهرطقين، وذوي المصالح.
• ترنيمتي:
ما مات الأهلي وان قال بعضهم مات
ماعصت عليه البطولات بأول حياته
حقق بطولات والمغرضين يجلدوا الذات
عودوا ياجماهير ووقفوا يكفي شماتة
@muh__aljarallah
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