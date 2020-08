السياسة بين التعريف والتطبيق

لطالما أشغلت السياسة الكثير من النخب بل وحتى العامة وتسببت في أحيان كثيرة في حدوث الكثير من المآسي والمشاق التي عانى ويعاني منها المتأثرين بها أو المتأثرين منها عند تطبيقها مما يجعل أهمية تحليلها والتعرف الدقيق عليها أهمية قصوى لأن فهمها قد يساعدنا على معرفة كيف يمكننا التعامل معها والنظر إليها فدعونا أولًا نُعَرِّف مفهوم السياسة لغةً واصطلاحاً في اللغة العربية أولًا ثم في الإنجليزية ثانيًا بحكم أنها اللغة العالمية الاولى في واقعنا المُعاش شئنا ذلك أم أبينا.

إن تعريف السياسة ببعدها اللغوي كما تعرفها “الويكيبيديا” في اللغة العربية يقول بأن السياسة مأخوذة من الفعل “ساس” أو هو مأخوذ منها (على خلاف بين النحويين)، المهم أن مفهومها لغةً يشير ببساطة إلى وجود فرد “يسوس” جماعة بمعنى يقودها من خلال منهج يعتمده أما تعريفها اصطلاحًا فهي تُعرَّف في اللغة العربية على أنها وسيلة راعية لشؤون الدولة الداخلية والخارجية.

في حين أن التعريف الإنجليزي للسياسة لغةً واصطلاحًا يقول حسب قاموس أكسفورد:

‏Politics is defined as The activities of the government, members of law-making organizations, or people who try to influence the way a country is governed

وترجمة هذا التعريف إلى اللغة العربية تقول:

إن السياسة تُعرَّف على أنها النشاطات المُمَارسة من قبل الحكومة ومن قبل الجماعات الصانعة للقرار (كما يسميها الفكر الغربي) ومن قبل الشعب نفسه التي تحدد كيف يحكم البلد.

ورغم أن هناك تشابهاً إلى حدٍ كبير بين هذه التعريفات في الثقافتين العربية والإنجليزية إلا أن ذلك حتماً ليس على إطلاقه، فهناك بعض الفروقات التي سببها الرئيس يتعلق بإختلاف معايير الثقافات المجتمعية والسلوكية والمعرفية بين العرب من جهة وبين أقرانهم في بقية دول العالم الناطقة بالإنجليزية من جهة أخرى وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال الانتقاص من هذا أو مدْح ذاك وإنما هو فقط تقرير لواقع مُعاش كما نراه جميعًا وسبب الإقرار بهذا التقييم يعود ببساطة شديدة وواقعية أشد إلى وجود حقيقة مجتمعية نعلمها جميعًا تقول أن ما يُقبل في ثقافة مجتمع “أ” ليس بالضرورة يكون مقبولاً في ثقافة مجتمع “ب” والعكس صحيح.

وبعد التطرق لهذه التعريفات “القاموسية” للسياسة فإنه يجب توضيح أنها تظل تعريفات قاموسية بعيدة كل البعد عن الواقع المجرد (ممارسةً وتطبيقًا) حيث إن المراقب يرى بوضوح تام أن العامل الرئيسي الذي يحكم توجهات الساسة على أرض الواقع هو فقط “المصلحة والمصلحة فقط”، وأشهر من قال بهذا الكلام هو الزعيم البريطاني الراحل “وينستون تشرشل” الذي قال: “لا يوجد في السياسة عدو دائم أو صديق دائم هناك فقط مصالح دائمة” ممّا يُدلل على أن عامل التنظير ومراعاة الأمور الاخلاقية هو عامل مُحيَّد في الكثير من سياسات الدول وهذا هو الداء الرئيسي المدمر للسياسة عند تطبيقها بالشكل الذي أشرت إليه حيث نجدها كثيرًا ما تُغَلِّب وتُعلي من شأن المصلحة الشخصية النفعية البحتة على حساب قيم أخرى لا يرى بعض السياسيين أي أهمية كبرى لها أو ضرورة مراعاتها إلا في أضيق الحدود خاصةً إذا ما تعارضت هذه القيم مع تحقيق مصالحهم الشخصية وهنا تكمن خطورة السياسة وخطورة نهج من يمارسها.

وأختم أخيرًا بنصيحة أوجهها للعقلاء من أهل السياسة تتلخص هذه النصيحة في قول الشاعر المصري أحمد شوقي: “أَصدقاء السياسة أعداءٌ بعد الرئاسة” وهذا يعني أن من الواجب على السياسي أن يكون حذِراً وحصيفاً ومتيقظاً لمصالح وطنه وشعبه قبل حذره وتحصفه ويقظته لمصالحه هو خاصةً إذا أدرك وتنبه للحقيقة الثابتة القائلة: “إن المنصب لو دام لغيره لما وصل إليه”.

كتبه: احمد بني قيس