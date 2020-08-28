وزير التعليم: العودة الحضورية للمدارس مرتبطة بانخفاض إصابات كورونا

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن الأسابيع الـ7 التي ستكون فيها العملية التعليمية عن بعد كفيلة بتقييم الوضع واتخاذ القرار المناسب للفترة المقبلة.

وأوضح، خلال حديث اليوم (الجمعة) في برنامج “سؤال مباشر” عبر قناة “العربية”، أن المدة تم تحديدها من قبل وزارة الصحة، كون هذه الفترة تصادف إنفلونزا الشتاء لمعرفة مدى حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا.

وكشف عن وجود لجان لتقييم الوضع بعد 7 أسابيع، وعلى ضوء ما تتوصل إليه من نتائج سيتم اتخاذ قرار العودة حضورياً، خاصة إذا كان هناك انخفاض في حالات كورونا، أو الاستمرار في التعليم عن بعد.

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وأشار إلى أنه لا يمكن ربط قرار عودة الدراسة الطبيعية بشيء مجهول، وأنه لا بد من التعايش مع الوضع الجديد في ظل المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المجتمع والطلاب وأعضاء الهيئات التدريسية.

وشدد على أن الطالب يجب عليه لبس الزي المدرسي قبل دخوله إلى منصة مدرستي، مشيراً إلى أن قنوات عين ستعيد بث الدروس حتى اليوم التالي، من أجل منح الفرصة لمن فاتتهم الدروس لأي سبب للتمكن من حضورها.

وطالب المدارس الأهلية بأن تقوم بدورها ومسؤوليتها الاجتماعية في تخفيض الرسوم الدراسية، مشيدا بتلك التي بادرت بتقديم دراسة مجانية للطلاب.

وبين أن هناك اختبارات للطلاب والطالبات عن بعد وتقييمات أسبوعية للإجابة عن الأسئلة الموجودة في المنصة.