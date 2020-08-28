“التحالف” : تدمير طائرة مفخّخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي؛ أن قوات التحالف المشتركة تمكّنت صباح اليوم الجمعة، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار “مفخّخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية. وقال “المالكي”، إن الطائرة المفخّخة كانت مسيّرة باتجاه المنطقة الجنوبية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

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