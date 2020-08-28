رسالة الإمارات إلى مجلس الأمن: تركيا تسعى لزرع الفوضى في العالم العربي

جاء ذلك في رسالة إلى مجلس الأمن، اليوم الجمعة، ردا على رسالة تركيا التي سلمتها إلى مجلس الأمن الشهر الماضي.
كانت تركيا قالت في رسالتها إن "السياسات التخريبية للإمارات لقمع الحركات الديمقراطية في المنطقة، والسعي للسيطرة على المنطقة، تسببت في مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص في اليمن"، على حد زعمها.
واعتبرت الإمارات رسالة تركيا "محاولة لتحويل الانتباه عن تصرفاتها الخطيرة، وانتهاج سياسة عدوانية"، مشيرة إلى أن "تركيا نقطة وصول وعبور لمقاتلي داعش إلى أفغانستان وآسيا الوسطى".
وتابعت رسالة الإمارات أن "تركيا تهدد باستخدام المهاجرين لتعزيز أهدافها التي تتسم بجنون العظمة".
وتزايد التوتر مؤخرا بين الإمارات وتركيا، خصوصا بعد أن قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية إن "أبوظبي ارتكبت أعمالا ضارة في ليبيا وسوريا" متوعدا إياها بالقول "سنحاسبها في المكان والزمان المناسبين".
وجاء في نص للمقابلة نشرته بالتركية وزارة الدفاع التركية "يجب سؤال أبوظبي ما الدافع لهذه العدائية، هذه النوايا السيئة، هذه الغيرة".
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