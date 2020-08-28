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التعاون الإسلامي تدين استمرار الحوثيين في استهداف المدنيين بالسعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الجمعة عن إدانته الشديدة لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه المدنيين في المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية ، حيث تمكّن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

 

وشدد العثيمين ،في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية واس، على إدانة منظمة التعاون الإسلامي لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين بالمملكة.

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