شكرا لقرائتكم خبر عن أول فيديو وصور لظهور نجم سهيل العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علم الفلك والنجوم وتغير الفصول من الأشياء التى لها مكانة كبيرة عند العرب قديما، حيث يستبشر العرب بظهور نجم سهيل حيث زوال الحر وإقبال الربيع والمطر، هو من ألمع نجوم السماء وعدد أيامه 53 يوما، ويعد النجم الأشهرعربيا.

وذكر مركز الفلك الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة جهات رسمية وفلكية أخرى من رؤية نجم سهيل بالعين المجردة صباح اليوم 28 أغسطس من قمة جبل حفيت في دولة الإمارات.

وأضاف: تمت رؤيته بالتصوير الفلكي والمنظار والعين المجردة، وربما يعتبر هذا أول توثيق فلكي حديث لظهور سهيل بعد حملة رصد يومية استمرت من يوم 10 أغسطس.



مركز الفلك الدولى

يشار إلى أن دارة الملك عبد العزيز، نشرت عبر حسابها بموقع تويتر، إنفوجراف حول نجم سهيل، جاء من خلاله: "موسم سهيل.. 53 عدد أيامه، يعد من أشهر الأنجم وأوسعها ذكرا وأثراها معرفة، حيث يظهر فى السماء ما بين 24 أغسطس إلى 14 أكتوبر" وينقسم إلى 1. نجم الطرفة مدته 13 يوما.. 2. نجم الجبهة مدته 14 يوما..3 نجم الزبرة 13 يوما، 4 نجم الصرفة 13 يوما.

Advertisements



نجم سهيل يظهر فى سماء الإمارات

يشار إلى نجم سهيل عرفه العرب منذ قديم الأزمان، وكان له حضور فى أشعارهم وأمثلتهم، كما اعتبر جزءا من وعيهم المناخى والفلكي، حيث حسبوا من خلاله، موعد انكسار شدة الحر وتغير المناخ نحو الاعتدال مشيرا إلى أن سهيل في المفهوم الفلكي نجم لامع تقسم أقدار النجوم المرئية إلى ستة أقدار أوضحها النجوم من القدر الأول وأخفتها من القدر السادس" ، وثاني ألمع نجوم السماء بعد الشعرى اليمانية ويبعد عن الأرض ما يقارب 313 سنة ضوئية.



أول صورة لنجم سهيل العام الحالى 2020