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تقارير عن خفض عدد القوات الأمريكية في العراق لـ 3500 جندي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئولون أمريكيون، إن الولايات المتحدة الأمريكية، تنوي تخفيض قواتها المتمركزة في الأراضي العراقية، إلى نحو ثلث القوات.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن المسئولين، أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي خفض القوات في العراق إلى 3 آلاف و500 جندي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة رفضت تحديد جدول زمني لخفض ما يقرب من 5200 جندي أمريكي موجود الآن في العراق.

 

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