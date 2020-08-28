شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق زيارات المعتقلين فى المغرب بسبب تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون في المغرب أمس الخميس تعليق الزيارات للمعتقلين في 15 سجنا، في وقت يواجه البلد منذ عدة أسابيع زيادة فى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، واتخذ هذا «الإجراء الاحترازى» بعدما استؤنفت الزيارات العائلية إلى السجون المغربية في منتصف يوليو بعد تعليقها أربعة أشهر.

ويشهد المغرب ارتفاعا في وتيرة انتشار وباء كوفيد - 19 مع تخطي الحصيلة ألف إصابة يومية منذ مطلع الشهر الحالي ما يثير قلقا وانتقادات في وسائل الإعلام المحلية حول تدبير الأزمة الصحية. ولم تعلن إدارة السجون أي حصيلة للإصابات بين المعتقلين منذ أبريل (نيسان) حين أفيد عن إصابة أكثر من 300 سجين و70 موظفا في أربعة سجون.

وبلغت الحصيلة الرسمية للوباء في المغرب، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، 55864 إصابة و984 وفاة، وتبقى حالة الطوارئ الصحية سارية حتى 10 سبتمبر.