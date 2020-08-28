ماكرون يزور بلدة "قضاء جبيل" اللبنانية صباح الثلاثاء قبل لقائه بالمسئولين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصادر نيابية لبنانية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور بلدة قضاء جبيل، يوم الثلاثاء المقبل، لزرع أرزة فيها، بعد وصوله مساء الإثنين، وقبل لقائه بعدد من المسئولين.

وكانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت، الأربعاء الماضى، أن الرئيس ماكرون سيزور العاصمة اللبنانية بيروت في أول شهر سبتمبر المقبل، وفقا لما نقله موقع لبنان 24.وكان وزير الخارجية الفرنسى، جون إيف لودريان، قد قال، فى تصريحات صحفية، إن الرئيس ماكرون سيكرر دعوته للتغيير عندما يزور لبنان مجددًا وفى وقت قريب من المتوقع أن يكون الشهر المقبل.