شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يزور بلدة "قضاء جبيل" اللبنانية صباح الثلاثاء قبل لقائه بالمسئولين والان مع تفاصيل الخبر
وكانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت، الأربعاء الماضى، أن الرئيس ماكرون سيزور العاصمة اللبنانية بيروت في أول شهر سبتمبر المقبل، وفقا لما نقله موقع لبنان 24.
وكان وزير الخارجية الفرنسى، جون إيف لودريان، قد قال، فى تصريحات صحفية، إن الرئيس ماكرون سيكرر دعوته للتغيير عندما يزور لبنان مجددًا وفى وقت قريب من المتوقع أن يكون الشهر المقبل.
وصرح مسؤول بقصر الإليزيه، اليوم الجمعة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد أنه لن يتخلى عن مسألة إيجاد حل للأزمة اللبنانية.
وأضاف المسؤول – حسبما نشرت وكالة رويترز- أن ماكرون سيفعل ما هو ضروري وسيمارس الضغوط اللازمة من أجل تطبيق برنامج للإصلاحات في لبنان.
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