شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. خبير تقني يقدم طريقة سهلة لتحويل الصوت إلى نص مكتوب والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شرح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي خدمة تتيح كتابة المحتوى عبر الأوامر الصوتية بشكل احترافي إضافة لوجود ميزة التعرّف على اللغة العربية بلهجاتها المتعددة.
وقال “الحمادي” عبر تغريدة له بحسابه الرسمي بموقع تويتر: “إذا احتجت إلى كتابة شيء طويل عبر جهازك الكمبيوتر؛ ولكن متكاسل تكتب بلوحة المفاتيح! فافتح الموقع التالي وابدأ تكلم صوتياً وراح يحول كلامك إلى مكتوب؛ وبشكل داعم للغة العربية ولهجات كثير من البلدان العربية”.
تجدر الإشارة إلى أن الخدمة (اضغط هنا) تعمل فقط عبر متصفح جوجل كروم، حيث يظهر لك رسالة في بداية استخدام الخدمة، تُنبهك لذلك الأمر وتدعوك لفتحها عبر المتصفح الخاص بجوجل للاستفادة من خدماتها، إلا أنها تتيح الإطلاع على خصائصها عبر كافة المتصفحات الأخرى دون الاستخدام الذي تم حصره عبر جوجل كروم فقط .
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