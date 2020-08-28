«التجارة» تستدعي 35 مركبة إنفنيتي “Q30” لعدم تجهيزها بالإطار الاحتياطي

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة التجارة، اليوم (الجمعة)، استدعاء 35 مركبة إنفنيتي“Q30”الموديلات من(2017 – 2019). وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء بسبب عدم تجهيز المركبة بإطار احتياطي أو إطارات السير بدون هواء(Run-Flat). Advertisements ودعت أصحاب هذه المركبات للتحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال موقع استدعاءات وزارة التجارة، والتواصل مع الشركة لاستبدال الإطارات الأربعة الحالية بإطارات السير بدون هواء (Run-Flat) مجاناً.

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