تفاصيل قبض قوات "بلاك كوبرا" المصرية على القيادي الإخواني محمود عزت

ووصفت الصحيفة عملية القبض على عزت بـ"واحدة من أقوى الضربات القاضية للتنظيمات الإرهابية"، حيث نجحت خلالها في ضبط القيادي الإرهابي محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة "الإخوان المسلمين" الإرهابية في التجمع الخامس.

© AP Photo / Hassan Ammar

ونفذ رجال قوات "البلاك كوبرا" بإشراف عالي المستوى من رجال قطاع الأمن الوطني، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، تلك العملية عقب فجر اليوم بناء على معلومات مؤكدة، وتم اقتحام الفيلا في عملية استمرت ٢٥ دقيقة انتهت بالقبض على محمود عزت، وعثرت القوات داخل الفيلا على كتيبات وأوراق خاصة بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين.

انطلقت الشرارة الأولى للعملية عندما وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى باتخاذ القيادى الإخوانى الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان ومسؤول التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.

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وداهمت القوات الشقة السكنية وضبط القيادي الإخوانى، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلى والهواتف المحمولة التى تحتوى على البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعنلنت، اليوم الجمعة، أن قواتها الأمنية تمكنت من القبض على القيادى الإخواني الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمون"، مختبئا في إحدى الشقق السكنية في منطقة التجمع الخامس.

وقالت الوزارة، في بيان لها نشرته وسائل إعلام مصرية، إنه "استمرارا لجهودها في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة التى تتولى إدارة التنظيم الإخواني على المستويين الداخلي والخارجي، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان ومسئول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرًا وكرًا لاختبائه على الرغم من الشائعات التى دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن".