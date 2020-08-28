وذكرت النقابة في بيان لها، "أنها تتمسك بالقيم الإنسانية والثوابت الأخلاقية والمعايير الاجتماعية"، وفقا لموقع "مصراوي".
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وأشارت إلى أنه "في حال ثبوت الاتهام على أحد الطرفين التحرش أو التشهير ستتخذ كافه الإجراءات القانونية والإدارية، وفعل كل ما هو متاح ولن تتستر على أي مذنب".
كانت هذه تفاصيل خبر مصر... نقابة أطباء الأسنان تعلق على اتهام طبيب بالتحرش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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