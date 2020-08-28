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مصر... نقابة أطباء الأسنان تعلق على اتهام طبيب بالتحرش

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وذكرت النقابة في بيان لها، "أنها تتمسك بالقيم الإنسانية والثوابت الأخلاقية والمعايير الاجتماعية"، وفقا لموقع "مصراوي".

© AP Photo / AP Photo)

وتابعت "ولن تألو جهدا في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية لوقف أي تجاوز من أي فرد من أعضاء النقابة ممن يثبت قيامه بأي تجاوز أو تعدي على القيم المبادئ الأخلاقية، وكذلك لن تتردد في الحفاظ على حقوق جميع أعضائها ضد أي تشهير".وأكدت أنها تناشد في حال وجود شكوى في حق أي طبيب، التوجه إلى مقر النقابة أو النيابة العامة.

وأشارت إلى أنه "في حال ثبوت الاتهام على أحد الطرفين أو التشهير ستتخذ كافه الإجراءات القانونية والإدارية، وفعل كل ما هو متاح ولن تتستر على أي مذنب".

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