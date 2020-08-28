ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن جمعة كندة كدودة، مستشار رئيس الوزراء لشئون السلام، القول "إن هذه الثورة من صنيعة الشباب بالكامل ومستقبل السودان في يد الشباب".
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وأوضح "منذ بداية التفاوض كان واضح أن الكبار هم من تقدموا الخطوات، فبالتالي أصبح تمثيل الشباب ضعيف إلى حد ما، هذا بدوره أدى لنوع من التباعد بين الكتلة الشبابية الهائلة التي تحمي الثورة وما بين الجهاز التنفيذي بشقيه، ابتداء من مجلسي السيادة والوزراء وجود الشباب فيه أقل بكثير مقارنة بما قاموا من دور".
كما ذكر أن "البرلمان المرتقب يجب أن يعالج هذه المسألة بشكل أكبر"، وفي الوقت نفسه أشار إلى أن "تشكيل الولاة ظهرت فيه أسماء شبابية بشكل قوي لقيادة عملية التحول السياسي والاجتماعي في السودان".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار حمدوك: الثورة صنيعة الشباب ولكنهم يلم يشاركوا في الحكومة بالقدر الكافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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