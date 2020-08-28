الخرطوم.. تجدد الاحتجاجات على تعديلات قانونية للأسبوع السادس

الخرطوم/ الخليج 365



تجددت التظاهرات بالعاصمة السودانية الخرطوم، الجمعة، للأسبوع السادس على التوالي، تنديدا بتعديلات قانونية أجرتها الحكومة مؤخرا، وصفت أنها "تمس الثوابت الإسلامية".

وذكر مراسل الخليج 365، أن المتظاهرين رددوا شعارات من قبيل: "لا إله إلا الله .. ولا تبديل لشرع الله"، و"لا إله إلا الله .. ولن يحكمنا إلا الله".



كما رفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها، "الإسلام دستور الأمة"، و"لا تشريع بلا تفويض".

وفي 9 يوليو/تموز الماضي، أقرت الحكومة السودانية، تعديلات دستورية تقضي بـ"تجريم ختان الإناث، وإلغاء عقوبة الردة، والسماح لغير المسلمين بتناول الخمور، والسماح للنساء باصطحاب أطفالهن إلى خارج البلاد دون مشاورة الزوج".



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وتعد المظاهرات الاحتجاجية، هي السادسة، ضد التعديلات الدستورية التي أثارت جدلا واسعا، لاسيما بين القوى والتيارات السياسية الإسلامية في البلاد، التي وصفتها بأنها "مخالفة للشريعة وتمس التقاليد الإسلامية".



وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، في تصريحات سابقة، إن "التعديلات القانونية تهدف إلى إزالة المواد المتعلقة بالقيود على الحريات".



والحكومة الحالية برئاسة عبد الله حمدوك، تعد الأولى في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير (1989 ـ 2019)، من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

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