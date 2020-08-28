اخبار الخليج

الداخلية الليبية توقف متهما بإطلاق النار على متظاهرين بطرابلس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

طرابلس / الخليج 365

أعلنت الداخلية اللليبية، الجمعة، توقيف أحد المتهمين في واقعة إطلاق النار على متظاهرين بالعاصمة طرابلس.

جاء ذلك وفق بيان للوزارة عقب احتجاج العشرات في طرابلس على الأوضاع المعيشية المتردية، الخميس، لإطلاق نار من مسلحين مجهولين.

وأفاد البيان بـ"ضبط أحد المشتبه بهم في واقعة إطلاق النار على المتظاهرين بميدان الشهداء (طرابلس)".

وتابع: "تباشر الأجهزة الأمنية الاستدلالات (التحقيقات) لتحديد هويته والجهة التابع لها، وسيتم إحالته للنيابة العامة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية".

Advertisements

وتوعد البيان بـ"ملاحقة جميع المتهمين باستهداف المدنيين وتهديد حياة المتظاهرين المسالمين".

على ذات الصعيد، أعلن حراك "همة الشباب" الداعي للتظاهرات، في بيان، أن الاحتجاجات ستخرج بناء على موافقة وزارة الداخلية.

وقال الحراك، إن "مصير الشباب وخروجهم سيكون بناء على موافقة وزارة الداخلية (..) للاحتماء بمظلة القانون".

ومنذ نحو أسبوع تشهد العاصمة طرابلس وعدة مدن ليبية تظاهرات مناهضة للفساد ومطالبة بتوفير الخدمات العامة مثل الكهرباء وغيرها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية الليبية توقف متهما بإطلاق النار على متظاهرين بطرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا