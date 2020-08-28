الداخلية الليبية توقف متهما بإطلاق النار على متظاهرين بطرابلس

طرابلس / الخليج 365

أعلنت الداخلية اللليبية، الجمعة، توقيف أحد المتهمين في واقعة إطلاق النار على متظاهرين بالعاصمة طرابلس.



جاء ذلك وفق بيان للوزارة عقب احتجاج العشرات في طرابلس على الأوضاع المعيشية المتردية، الخميس، لإطلاق نار من مسلحين مجهولين.



وأفاد البيان بـ"ضبط أحد المشتبه بهم في واقعة إطلاق النار على المتظاهرين بميدان الشهداء (طرابلس)".



وتابع: "تباشر الأجهزة الأمنية الاستدلالات (التحقيقات) لتحديد هويته والجهة التابع لها، وسيتم إحالته للنيابة العامة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية".



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وتوعد البيان بـ"ملاحقة جميع المتهمين باستهداف المدنيين وتهديد حياة المتظاهرين المسالمين".



على ذات الصعيد، أعلن حراك "همة الشباب" الداعي للتظاهرات، في بيان، أن الاحتجاجات ستخرج بناء على موافقة وزارة الداخلية.



وقال الحراك، إن "مصير الشباب وخروجهم سيكون بناء على موافقة وزارة الداخلية (..) للاحتماء بمظلة القانون".



ومنذ نحو أسبوع تشهد العاصمة طرابلس وعدة مدن ليبية تظاهرات مناهضة للفساد ومطالبة بتوفير الخدمات العامة مثل الكهرباء وغيرها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.