جنيف/ الخليج 365
استأنفت الجمعة، أعمال الجولة الثالثة للجنة الدستورية حول سوريا في مدينة جنيف السويسرية، لليوم الثاني عقب تعليقها قبل أيام بسبب الكشف عن إصابات بفيروس كورونا بين وفد النظام.
وأفاد مرسال الخليج 365، أن اجتماع اليوم بدأ في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، الساعة 11.15 بتوقيت تركيا (08.15 تغ).
وقال الرئيس المشارك عن المعارضة هادي البحرة، قبيل دخوله الاجتماع، في رده على سؤال أحد الصحفيين: "نتوقع الأفضل".
ولم يدل رئيس وفد النظام أحمد الكزبري، بأي تصريحات منذ بداية الجولة الثالثة، لكن من المنتظر أن يعقد مؤتمرا صحفيا خلال اليوم.
بدورها، أفادت جنيفر فينتون، متحدثة المبعوث الأممي إلى سوريا في تصريح، أنه من المتوقع أن تنتهي محادثات الجولة الثالثة بعد جلسة الغد.
وأضافت أنه كما ذكر المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون فإن المباحثات تسير بشكل جيد، وأنه تم طرح مواضيع مفيدة.
والإثنين، علقت اجتماعات اللجنة الدستورية بعد الكشف عن إصابات بين أعضائها عقب انعقاد جلسة واحدة فقط، ضمن الجولة الثالثة لاجتماعات المجموعة المصغرة التي بدأت أعمالها باليوم نفسه.
يشار أن اللجنة تضطلع بمهمة إعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضوا مقسمين بالتساوي بين المعارضة والنظام ومنظمات المجتمع المدني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر استئناف أعمال لجنة الدستور السورية بجنيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.