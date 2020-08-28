استئناف أعمال لجنة الدستور السورية بجنيف

جنيف/ الخليج 365

استأنفت الجمعة، أعمال الجولة الثالثة للجنة الدستورية حول سوريا في مدينة جنيف السويسرية، لليوم الثاني عقب تعليقها قبل أيام بسبب الكشف عن إصابات بفيروس كورونا بين وفد النظام.

وأفاد مرسال الخليج 365، أن اجتماع اليوم بدأ في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، الساعة 11.15 بتوقيت تركيا (08.15 تغ).

وقال الرئيس المشارك عن المعارضة هادي البحرة، قبيل دخوله الاجتماع، في رده على سؤال أحد الصحفيين: "نتوقع الأفضل".

ولم يدل رئيس وفد النظام أحمد الكزبري، بأي تصريحات منذ بداية الجولة الثالثة، لكن من المنتظر أن يعقد مؤتمرا صحفيا خلال اليوم.

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بدورها، أفادت جنيفر فينتون، متحدثة المبعوث الأممي إلى سوريا في تصريح، أنه من المتوقع أن تنتهي محادثات الجولة الثالثة بعد جلسة الغد.

وأضافت أنه كما ذكر المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون فإن المباحثات تسير بشكل جيد، وأنه تم طرح مواضيع مفيدة.

والإثنين، علقت اجتماعات اللجنة الدستورية بعد الكشف عن إصابات بين أعضائها عقب انعقاد جلسة واحدة فقط، ضمن الجولة الثالثة لاجتماعات المجموعة المصغرة التي بدأت أعمالها باليوم نفسه.

يشار أن اللجنة تضطلع بمهمة إعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضوا مقسمين بالتساوي بين المعارضة والنظام ومنظمات المجتمع المدني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.