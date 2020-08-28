وزير الدفاع التركي ونظيره البريطاني يبحثان "شرق المتوسط" وليبيا

أنقرة/الخليج 365
بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ونظيره البريطاني بن والاس المستجدات في شرق المتوسط وليبيا.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، الجمعة، إن الوزيران تباحثا هاتفيا حول عدد من القضايا.
وأوضح البيان أن الجانبان تبادلا وجهات النظر حيال القضايا الثنائية والإقليمية، وفي مقدمتها الوضع شرق المتوسط وليبيا.
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