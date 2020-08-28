قطر تدين بشدة هجوما لـ"داعش" شمال شرقي العراق

إسطنبول/ الخليج 365

أدانت قطر بشدة، الجمعة، هجوما مسلحا لتنظيم "داعش" الإرهابي، بمحافظة ديالي العراقية (شمال شرق)، أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر.

وذكرت الخارجية القطرية، في بيان: "قطر تدين وتستنكر بشدة الهجوم على نقطة عسكرية قرب مدينة بعقوبة بالمحافظة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (قنا).

وأضافت الوزارة، أن "موقف قطر الرافض للعنف والإرهاب ثابت، مهما كانت الدوافع والأسباب".

وأردفت: "نقدم تعازينا لذوي الضحايا ولحكومة وشعب العراق، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

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وفي وقت سابق الجمعة، قال مصدر أمني عراقي للأناضول، إن مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي، هاجموا حاجزا عسكريا للجيش بالمحافظة،، ما تسبب بمقتل جندي وإصابة آخر بجروح.

وذكر النقيب جعفر الوائلي في شرطة ديالى، أن الهجوم وقع في ساعة متأخرة من ليل الخميس/الجمعة.

والهجوم هو الثاني من نوعه خلال أقل من 48 ساعة، أذ قتل مسلحو داعش بقرية بأطراف قضاء خانقين شمالي ديالي مدنيا، واختطفوا اثنين آخرين، ثم عثر في اليوم التالي على جثة المختطفين بمنطقة قريبة من مكان الهجوم.



وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش" خلال الأشهر القليلة الماضية وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".



وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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