مصر.. استئناف "صلاة الجمعة" بالمساجد بعد توقف 5 أشهر

إسطنبول/ الخليج 365-

أقيمت صلاة الجمعة، اليوم، في مساجد مصر بعد توقف دام نحو 5 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ونقل التلفزيون الرسمي، بثًا مباشرًا لأول صلاة جمعة في المساجد بعد توقف 5 أشهر، من مسجد "محمد علي" بمنطقة "القلعة"، أحد أكبر المساجد، شرقي القاهرة.



كما بثت مقاطع مصورة، لعشرات المصلين وهم يرتدون الكمامات الطبية، فيما تم تلوين سجاد الصلاة بخطوط عرضية لتحديد أماكن وقوف المصلين للحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة.

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وفي 21 مارس/آذار الماضي، أعلنت السلطات المصرية، حزمة إجراءات الاحترازية، للحد من انتشار كورونا، كان في مقدمتها تعليق الصلاة في جميع مساجد وكنائس البلاد.

ومطلع يوليو/تموز الماضي، خففت الحكومة المصرية إجراءات مواجهة الفيروس، وقررت إعادة فتح دور العبادة، باستثناء صلاة الجمعة وتجمعات المناسبات الدينية.

وحتى مساء الخميس، سجلت مصر إجمالا 98 ألفا و62 إصابة بفيروس كورونا، بينها 5 آلاف و342 وفاة، و69 ألفا و612 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.