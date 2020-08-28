التحالف العربي: تدمير طائرة حوثية مُفخخة أطلقت باتجاه السعودية

إسطنبول/ الخليج 365-

أعلن التحالف العربي، الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي من اليمن باتجاه الأراضي السعودية.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم التحالف تركي المالكي، أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأوضح المالكي أن "قوات التحالف المشتركة، تمكنت صباح الجمعة، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية للسعودية".

وتابع أن الحوثيين أطلقوا الطائرة المفخخة "بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين (بالمملكة)".

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ولم يرد في بيان المالكي أية تفاصيل أخرى، فيما لم يصدر تعقيب من قبل الحوثيين حول الأمر حتى الساعة 10:30 (ت.غ).

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.

ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات، فيما يعاني البلد من تدهور حاد في القطاع الصحي ما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض.

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