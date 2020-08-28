من السودة تبدأ المحاسبة

ارتبط التخلف بالفساد ارتباطا طرديا لا ينفك أبدا ؛ فكل ما زاد الفساد زاد التخلف عن ركب الحضارة ، ومن سالف الازمان والشعوب تعاني من تأثير الفساد على تقدمها وحرمان الأفراد من ممارسة حقوقها المشروعة ،و لأن الفساد بكل أنواعه ، يولد الحرمان و الفقر والتخلف والضغائن في النفوس ، كما أن حميته المسعورة أفرزت تهديدا اقتصاديا على المدى الطويل و القصير نتج عنه تعطيل المصالح و تعقيد التعاملات ونهب المال العام والثروات مما ضيق العيش على أكثر الشرائح الاجتماعية، فلازمتهم تلك المعاناة حتى اصبحت هما حياتيا لا يفاقهم وهم يبحثون عن وسيلة تدفع عنهم تلك الآفة التي أدمت الخطوة ذهابا و إيابا وخطفت اللقمة من أفواه الفقراء و زاد من تخمة المنتفعين الصغار والكبار ( عندما يأمن الموظف من العقاب سيقع في الفساد ويسوم الفقراء سوء العذاب.) نجيب محفوظ …فمن البديهي وهذا لا يخفى على أحد أن الفاسد يسلب الناس سعادتهم ويعكر صفو حياتهم .

إذًا فضياع الحقوق الخاصة والعامة لها مختلس يحابي يجامل يزوّر يرتشي و يحتال و يقدم المحسوبية على الكفاءة…اشكاله كثيره وصوره متعددة يتنقل في زواياها المعتمة يقايض الدنيا بالآخرة ويظن أن الله – عز وجل – غافل عنه ، و قد عميت بصيرته و لم ير نتائج تلك الاعمال القهرية و هي تنعكس على حياة الفرد و تزيد من معاناته فتزرع الإحباط و تحطيم الطموحات التي يسعى لتحقيقها والتي من أبسطها حقوقه الخاصة التي ضمنها له القانون وأغلاها رفعة وطنه ورقيه الذي يعتز به… يعتز بماضيه وبحكامه و يرى الخير في حاضره و يتطلع إلى المستقبل الواعد عندما يرى البذل السخي من الدولة – حفظها الله – وحرصها على رفعة الوطن ورفاهية المواطن و سعيها بخطى جادة نحو الإصلاح و التجديد واحتواء الكفاءات لخدمة البلاد ،ومن ثم رصدت حالات تلاعب في بعض المؤسسات الحكومية والخاصة التي أسهمت بشكل واضح في تعطيل مسيرة التنمية وكشفت الغطاء عن انتشار مبدأ خطير يهدد كل القطاعات ألا هو مبدأ الانتفاع الفردي باستغلال المركز الاجتماعي أو المنصب أو الوظيفة العامة لتحقيق مصالح شخصية أو جماعية أو فئة معينة ويحقق من وراء خدمتها مقابل ينتفع به… وكل هذا على حساب المصلحة العامة .

و مما لا بد منه هو تجاوز صخرة الفساد المتعاظمة التي تقف في وجه عجلة التنمية ولن تتفتت إلا بقوة الرقابة التي تبدأ من اصغر قسم في المؤسسات إلى الإدارات و وكالات الوزارات ، وقد قطعت هيئة الفساد شوطا هاما في تقصي التجاوزات و محاصرة الفساد و أعلنتها حربا شعواء لا هوادة فيها حققت من خلالها نجاحا تشكر عليه بقيادة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – وبين الفينة والأخرى نسعد بسماع أخبار التصحيح وسقوط حجر من هيكل الفساد الذي بني في غيبة وضعف الرقابة وضعف الوازع الديني عند الفاسد وانسياقه خلف الإغراءات بأفكار وافدة زينت له ومهدت الطريق أمام ضعاف النفوس بمشاركتهم والعمل في خدمتهم رغم إن هذه الأعمال ليست من أخلاق أبناء هذا البلد الكريم بدينه وقيمه وقيادته .

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نعم ان القمة تبدأ من القمة دائما… مثل الصيب النافع يعم نفعه البلاد والعباد ويزيل العوائق التي صنعتها أيدي العبث و تنحية الفساد و أهله من لدن خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله وسدده- عن طريق التنمية والبناء وازالة العوائق أولا بأول عن طريق المشاريع التنموية التي اعتمدتها الدولة ،و حماية أملاك الدولة من السُرّاق الذين استسهلوا هذا الكسب بدون أي مجهود ( يتقادرون ) بينهم ويقتسمون بالقرعة حتى أصبح السطو على الأراضي الحكومية منهج يدرسه الأب لابنه ،و ان تطبيق هيئة الفساد لمبدأ ( من أين لك هذا ؟ ) وكيف حصلت على هذا؟ ومن أعطاك الحق…أملنا أن يحاسب الكل … بمسح ميداني شامل للمنطقة من قمة السودة حتى آخر نقطة في أطراف المنطقة .سهولها ووديانها حتى تسير الأمور في مجراها الطبيعي وتنفذ المشاريع منطلقة دون عوائق ويتحقق الهدف المنشود بناء الوطن و هدم صوامع الفساد . الفاسدون عقبة كأداء في طريق التنمية ؛فهم معول هدم لا يكتمل معه البناء:

متى يبلغ البنيان تمامه ؟***إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم

وقد عزمت حكومتنا الرشيدة – وفقها الله – على ازالة تلك العقبات وتطويع وتقويم كل معوج.