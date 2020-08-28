إعلامنا يستحق

لا نذكر الماضي إلا ونذكر معه بساطة الحياة وقلة الإمكانات ومع ذلك نجد الكثير منّا يحن إليه ويصف جماله رغم ما فيه من تعب ومشقة ؛ ورغم ما ننعم به الآن من ترف ورفاهية لا يستشعر البعض قيمتها !

لكن وحتى نكون منصفين ؛ لا يمكننا أن نتناسى ما في ذاك الزمن من رفاهية أيضاً ؛ وبالتحديد ما كنا نشاهده على شاشات التلفاز التي تفتقد لوضوح ودقة هذا الزمن ! ؛ بسبب بساطة التقنيات المتوفرة حينها ؛ ولكن ورغم ذلك كله كنا نشاهد برامج وأعمال فنية ما زال بعضها عالقاً في ذاكرتنا ؛ وسُعدنا بتذكر البعض الآخر منها من خلال ما تم تقديمه في قناة ‹‹ ذكريات ›› التي جاءت بمبادرة كريمة من هيئة الإذاعة والتلفزيون.

نعم ؛ ما زالت أعمال ذات ذكرى جميلة ؛ وما زالت تلك الوجوه الإعلامية والفنية حاضرة في أذهاننا؛ فهم من بذلوا رغم ضعف المردود المادي، إلا أن شغفهم بما يقدمون كان كفيلاً لإصرارهم على المواصلة والتواجد بمختلف مجالاتهم.

ومن الأسماء الجميلة التي بزرت في تلك الحقبة اسم الإعلامي جاسم العثمان ؛ الذي اشتهر بما قدمه من برامج تلفزيونية رائعة ذات محتوى هادف، كان لها تأثيرها ؛ خصوصاً تلك البرامج الحوارية مع عدد من الشخصيات البارزة بأسلوب سهل ممتنع، وبمحاور ذات عمق فكري وأدبي ؛ ليستمر ‹‹العثمان›› في ميادين الإعلام ما يزيد عن ثلاثين عاماً ؛ كان لثمرة شبابه منها النصيب الأكبر، كما كان لمُتابعيه الحظ الأوفر لمتابعته.

وبين خبرة الماضي وصناعة الإعلام الحاضر ؛ وفي ظل ما نشهد من مواكبة لرؤية المملكة الواعدة 2030 م ؛ حريّ بنا أن ندعم الوسط الإعلامي الصاعد بمشاركة القامات الإعلامية القديرة والقادرة أمثال الأستاذ جاسم العثمان ؛ ولنصنع هويتنا الإعلامية التي نستحقها.

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الكاتبة : صالحة الشيخي

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