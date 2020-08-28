من هو نجم ألمانيا الذي يرصده رادار الهلال؟

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تم على نطاق واسع تداول أنباء تقدُّم نادي الهلال بعرض للحصول على خدمات الدولي الألماني ماريو غوتزه نجم بروسيا دورتموند السابق؛ لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.
ورحل النجم الألماني صاحب الـ28 عامًا عن دورتموند مع نهاية الموسم الماضي بعدما اتفق مع النادي على فسخ العقد بالتراضي؛ ليصبح لاعبًا حرًّا؛ يحق له التعاقد مع أي نادٍ بشكل مجاني.
وتمكّن غوتزه خلال وجوده في دورتموند من التتويج مع الفريق بخمسة ألقاب، بواقع لقبين للدوري الألماني «بوندسليجا» قبل أن يرحل إلى بايرن ميونخ عام 2013، ويعود مرة أخرى في 2016؛ ليكمل 4 مواسم أخرى.
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