آبل تعتذر لتطبيق وورد بريس المجاني

تراجعت شركة آبل عن موقفها السابق بحق تطبيق وورد بريس (WordPress) بعد أن نجحت في إجبار التطبيق المجاني على إضافة المشتريات. ويأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه آبل نزاعًا قانونيًا ضد (Epic Games) بخصوص نظام المشتريات داخل التطبيق، حسب «البوابة العربية للأخبار التقنية».

وطلبت آبل من وورد بريس بيع الخطط المتميزة وأسماء النطاقات الخاصة داخل التطبيق المجاني حتى تتمكن آبل من الحصول على رسومها التقليدية بنسبة 30 في المئة.

وأصدرت شركة آبل اعتذارًا نادرًا، وتقول: إن تطبيق وورد بريس لن يضطر بعد الآن إلى إضافة عمليات شراء داخل التطبيق.

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وتوصلت آبل وورد بريس إلى اتفاقية للسماح للتطبيق بالبقاء ضمن متجر التطبيقات (App Store) دون عمليات الشراء داخل التطبيق.

وقالت آبل في البيان: تم حل مشكلة تطبيق وورد بريس، وبالنظر إلى أن المطور قد أزال عرض خيارات الدفع للخدمة من التطبيق، فقد أصبح الآن تطبيقًا مجانيًا قائمًا بذاته ولا يتعين عليه تقديم عمليات شراء داخل التطبيق، وقد أبلغنا المطور ونعتذر عن أي لبس سببناه.

ويتيح تطبيق وورد بريس تأسيس موقع ويب وإدارته مباشرةً مجانًا؛ لأنه أداة مجانية مفتوحة المصدر يمكن لأي شخص استخدامها وتخصيصها لتلبية احتياجاته.