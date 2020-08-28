لجنة الانضباط تغرم النصر ورئيسه والطائي ونجران

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم 4 قرارات انضباطية بحق نادي النصر ورئيسه وناديي الطائي ونجران، وذلك نظير مخالفات متنوعة ارتكبوها الفترة الماضية.. إذ غرمت اللجنة رئيس النصر صفوان بن سليمان السويكت بعد قيامه بنشر تصريح تضمن إساءة لمسؤولي المباراة التي جمعت فريقه بالهلال ضمن الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (10،000) عشرة آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

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