بومبيو يكشف موعد فرض العقوبات الأممية على إيران

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عودة العقوبات الأممية على إيران بعد منتصف ليلة العشرين من سبتمبر القادم.

ونشر بومبيو تغريدة اليوم عبر حسابه الرسمي في تويتر، قال فيها: “خلال الأسبوع الماضي، أطلقت الولايات المتحدة عملية لمدة 30 يوماً، لاستعادة كل عقوبات الأمم المتحدة تقريباً على إيران، بعد فشل مجلس الأمن في التمسك بمهمته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين”، مشيراً إلى أن هذه العقوبات ستعود في منتصف ليل 20 سبتمبر بتوقيت غرينتش.

كما نشر وزير الخارجية تغريدة أخرى تعهد فيها بمعارضة الولايات المتحدة لأي قرار يقدم لمجلس الأمن يرمي إلى تخفيف العقوبات على إيران.

وجاء في التغريدة “إذا تقدم أي عضو بمجلس الأمن بقرار يهدف إلى مواصلة تخفيف العقوبات على إيران، ستعارضه الولايات المتحدة، وإذا لم يقدم أي قرار، فإن العقوبات على إيران ستعود في 20 سبتمبر، هكذا يعمل قرار مجلس الأمن رقم 2231”.