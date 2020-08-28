شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يحذر قائدي المركبات من الوقوف الخاطئ: مخالفة للأنظمة ويعرقل حركة السير والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت المديرية العامة للمرور أن وقوف المركبة بشكل خاطئ يتسبب في 4 أثار سلبية، من الضروري أن يتجنبها قائد المركبة.
وأضافت” المرور” في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع “تويتر” أن الوقوف الخاطئ يتسبب في تعطيل الآخرين و يعرقل حركة السير، وغير آمن للمركبة ومخالفة الأنظمة المرورية.
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