شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يحذر قائدي المركبات من الوقوف الخاطئ: مخالفة للأنظمة ويعرقل حركة السير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للمرور أن وقوف المركبة بشكل خاطئ يتسبب في 4 أثار سلبية، من الضروري أن يتجنبها قائد المركبة.

وأضافت” المرور” في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع “تويتر” أن الوقوف الخاطئ يتسبب في تعطيل الآخرين و يعرقل حركة السير، وغير آمن للمركبة ومخالفة الأنظمة المرورية.