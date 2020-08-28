شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض: الإطاحة بعصابة امتهنت تفكيك وبيع مركبات مجهولة المصدر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن القبض على أفراد تشكيلٍ عصابي مكون من (8 مقيمين من الجنسية السودانية ومقيم من الجنسية المصرية).

وتابع المتحدث بقوله، إن المتهمين أعدوا موقعين في حيي النسيم والحائر لتجميع مركبات مجهولة المصدر وتفكيكها وبيعها قطع غيار لحسابهم الخاص، حيث ضبط بداخلهما (15) مركبة مجزأة مجهولة المُلكية تم إخفاء معالمها، إضافة إلى مركبة أخرى مسروقة داخل أحد الموقعين.

وجرى إيقاف المتهمين جميعًا واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.