مقتل 13 في انفجار لغم أرضي بجنوب أفغانستان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤولون أفغان إن 13 شخصاً على الأقل قتلوا الجمعة، عندما انفجر لغم أرضي في مركبتهم بإقليم قندهار في جنوب أفغانستان، وأنحوا باللائمة على مقاتلي طالبان في الهجوم.

وقع الانفجار في منطقة سبين بولداك عندما كان الضحايا في طريقهم إلى سوق مفتوح، حيث يتجمع مئات القرويين للبيع والشراء في نهاية الأسبوع.

وقال باهر أحمد أحمدي المتحدث باسم حاكم قندهار، إن جثث القرويين تحولت إلى أشلاء ولم يتسن التعرف إلى هويتهم.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها بعد عن الحادث. ويقول مقاتلو طالبان إنهم يستخدمون القنابل على جوانب الطرق والألغام الأرضية، لمهاجمة قوات الأمن، لكن كثيراً ما يسقط ضحايا مدنيون بين قتيل وجريح.

وتنتشر بأفغانستان الألغام الأرضية بعد سنوات من الصراع، يلتقطها في كثير من الأحيان أطفال فضوليون.

وسقط ما لا يقل عن 1415 مدنياً بين قتيل ومصاب، بسبب الألغام الأرضية والذخائر غير المتفجرة في 2018. ووفقاً لدائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، كان ثلث إجمالي الضحايا في ذلك العام من الأطفال، بينما شكل ضحايا الذخائر غير المتفجرة 80 في المئة من هذا العدد.