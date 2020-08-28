شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف بقيادة السعودية يعترض ويدمر طائرة مسيرة باتجاه المملكة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكنت قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية التي تحارب الحوثيين في اليمن أنها اعترضت ودمرت طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات، أطلقها الحوثيون المتحالفون مع إيران باتجاه السعودية الجمعة. وقالت وكالة الأنباء السعودية في نبأ عاجل: «اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة باتجاه المملكة».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف بقيادة السعودية يعترض ويدمر طائرة مسيرة باتجاه المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.