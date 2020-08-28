"تحالف الخنجر والسيف"... تركيا تسلم دولة عربية 172 مدرعة من نوع "النمر" العملاقة... صور

وبحسب الوكالة، فقد تم استكمال عمليات تسليم مدرعة "بارس" (وتعني النمر) العملاقة، تركية الصنع، بشكل كامل في إطار عقد مبرم بين الدولتين بتاريخ 20 أيلول/ سبتمبر عام 2015.

© Sputnik . Aleksandr Kovalev

وسلمت الشركة التركية القوات العمانية 172 مدرعة من طرازي"Pars III 8x8" و"Pars III 6x6"، بعد تسليم الدفعة الأولى من المدرعات للقوات العمانية عام 2017.

ونوهت الوكالة أن توقيع العقد بين الدولتين تم إثر فوز الشركة التركية بالمناقصة التي أعلنت عنها سلطنة عمان بهدف تلبية احتياجات قواتها البرية من المدرعات.

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وعلق الكاتب والصحفي القطري أحمد علي، على حسابه في "تويتر" على استكمال عمليات تسليم المدرعات التركية لسلطنة عمان قائلا: "تحالف (الخنجر العماني) مع (السيف التركي)، هذة خلاصة الأنباء المتداولة بخصوص توقيع معاهدة عسكرية بين سلطنة عمان وتركيا قريبا".

وأضاف الصحفي القطري: "يذكر أن التعاون العسكري بين مسقط وأنقرة يشهد تطورا ملحوظا حيث تم مؤخرا تزويد الجيش العماني بـ 172 مدرعة قتالية تركية متعددة المهام من نوع "بارس" وتعني الفهد".

ونوهت الوكالة إلى أن المدرعات المسلمة مصممة لأغراض مختلفة، بينها مدرعات مزودة بأبراج (25 و30 ملم)، وأخرى تعمل بتقنية التحكم عن بعد من خلال برج (12.7 ملم)، وأخرى قادرة على حمل قذائف هاون من عيار 120 ملم.