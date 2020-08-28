ونشرت السفارة التركية في مقديشو بيانا على Pleasure to participate in the handover ceremony of the fully armored military vehicles donated by Turkey to Somali National Army. Mine-Resistant Ambush Protected "Kirpi" is the first fully armored vehicle owned by SNA. pic.twitter.com/wp2T55TMBU — Turkey in Somalia (@TC_Mogadishu) August 27, 2020 في "تويتر" جاء فيه: "يسعدنا المشاركة في حفل تسليم المركبات العسكرية كاملة التدريع التي تبرعت بها تركيا للجيش الوطني الصومالي". في "تويتر" جاء فيه: "يسعدنا المشاركة في حفل تسليم المركبات العسكرية كاملة التدريع التي تبرعت بها تركيا للجيش الوطني الصومالي". وأضافت السفارة في بيانها: "تعتبر (كيربي) أول مركبة كاملة التدريع مملوكة للجيش الوطني الصومالي". ونشرت السفارة التركية صورا تظهر مشاركة أعضاء من السفارة بمراسم تسليم المدرعة التركية إلى الجانب الصومالي. ويظهر في الصور قيام أعضاء من الفريق الدبلوماسي التابع للسفارة التركية برفقة ضباط صوماليين بتجربة المدرعات الجديدة.

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كانت هذه تفاصيل خبر "يملكها لأول مرة"... تركيا تتبرع للجيش الصومالي بآلية "كاملة التدريع"... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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