شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تطلق خدمة تسجيل المواليد حديثى الولادة لمن لا تتجاوز أعمارھم 3 أشھر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلیة الیوم الجمعة اطلاق الإدارة العامة للجنسیة ووثائق السفر خدمة جدیدة خاصة بتسجیل الموالید حدیثي الولادة لمن لا تتجاوز أعمارھم ثلاثة أشھر فى جمیع مراكز الھویة الوطنیة فى المحافظات الست، وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بیان صحفي ان الخدمة ستنطلق بعد غد الأحد في ظل الالتزام بالإجراءات الصحیة الوقائیة المتبعة.

وأوضحت بحسب" كونا" أن الخدمات السابقة المتمثلة باستخراج الجنسیة لمن بلغ الثامنة عشرة واستخراج جواز السفر ما زالت مستمرة، وأضافت أن الخدمة الجدیدة تأتى فى إطار الجھود المستمرة التى تبذلھا وزارة الداخلیة لتطویر الخدمات والتسھیل على المواطنین والعمل على راحتھم وإنجازمعاملاتھم بكل سھولة ویسر.