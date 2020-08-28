شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تطلق خدمة تسجيل المواليد حديثى الولادة لمن لا تتجاوز أعمارھم 3 أشھر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلیة الیوم الجمعة اطلاق الإدارة العامة للجنسیة ووثائق السفر خدمة جدیدة خاصة بتسجیل الموالید حدیثي الولادة لمن لا تتجاوز أعمارھم ثلاثة أشھر فى جمیع مراكز الھویة الوطنیة فى المحافظات الست، وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بیان صحفي ان الخدمة ستنطلق بعد غد الأحد في ظل الالتزام بالإجراءات الصحیة الوقائیة المتبعة.
وأوضحت بحسب" كونا" أن الخدمات السابقة المتمثلة باستخراج الجنسیة لمن بلغ الثامنة عشرة واستخراج جواز السفر ما زالت مستمرة، وأضافت أن الخدمة الجدیدة تأتى فى إطار الجھود المستمرة التى تبذلھا وزارة الداخلیة لتطویر الخدمات والتسھیل على المواطنین والعمل على راحتھم وإنجازمعاملاتھم بكل سھولة ویسر.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تطلق خدمة تسجيل المواليد حديثى الولادة لمن لا تتجاوز أعمارھم 3 أشھر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.