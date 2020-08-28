شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على منطقة جازان بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية ، تشمل محافظات الداير بني مالك ، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وفيفا ، وهروب، وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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