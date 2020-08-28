شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» توضح آلية الاختبارات والتقييم للطلاب والطالبات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

أوضحت وزارة التعليم آلية الاختبارات والتقييم للطلاب والطالبات خلال فترة التعليم عن بُعد، وذلك عبر تأكيدها على ضرورة اطّلاع الطلاب والطالبات علىالدليل الإرشاديالذي تم إعداده خصيصًا للطلاب والطالبات.

وبحسب الدليل، فإن التقييم الإلكتروني يُعد من قِبل المعلم ويسند للطالب على النظام لقياس نتائج تحقيق الأهداف على مستوى الحصة أو الدرس أو الفصل الدراسي.

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ويُمكن للطالب تقييم نفسه عبر التقييم الذاتي الإلكتروني المفتوح عبر بنوك الأسئلة المتوفرة في نظام إدارة التعليم وبوابة عين التعليمية.

وأكدت الوزارة عبر الدليل الإرشادي، أنه يمكن للطالب التقييم (الاختبار) النهائي حضوريًا أو إلكترونيًا، عبر الحضور للمدرسة للاختبار والتقييم النهائي وتنفيذه ورقيًا أو تأدية الاختبار إلكترونيًا من خلال منصة الاختبارات .

وكانت وزارة التعليم قد أصدرتالدليل الإرشادي للطلاب والطالبات، لإيضاح مهام ومسؤولية الطالب ودوره قبل بدء الدراسة وأثناء اليوم الدراسي والأدوات العلمية والتعليمية، ومصادر المحتوى التعليمي والأنشطة التعليمية. كما تضمّن آلية التقييم عبر منصة مدرستي والتدريب والدعم الفني والأدلة المساندة وتوجيهات خاصة تعين الطالب على الاستفادة القصوى من الدروس.

وكشف الدليل أهمية تجهيز الطالب غرفة مخصصة للدراسة بالإضاءة والتهوية والأجهزة المطلوبة، وضبط قنوات “عين” على التلفاز في حال انقطاع خدمة الإنترنت أو عدم وجود أجهزة، ليستكمل الطالب يومه الدراسي عبر البث التلفازي.