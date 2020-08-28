شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تطرد دبلوماسياً نرويجياً في قضية تجسس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الخارجية النرويجية، الجمعة، إن روسيا قررت طرد أحد دبلوماسيي السفارة النرويجية في خطوة وصفتها بأنها لا تستند إلى أي أساس.
وذكرت الوزارة في بيان أُرسل بالبريد الإلكتروني لرويترز «أبلغت وزارة الخارجية الروسية سفارتنا في موسكو أن أحد دبلوماسيينا لم يعد مرغوباً به في روسيا». وأضافت: «هذا لا يستند إطلاقاً إلى أي أساس» مؤكدة أن الدبلوماسي لم ينتهك أي قواعد.
كانت النرويج قد أعلنت هذا الشهر أنها طردت دبلوماسياً روسيا للاشتباه في تورطه في أنشطة تجسس. وقالت موسكو: إن الاتهام لا أساس له.
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