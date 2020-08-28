شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في روسيا تتجاوز 980 ألفاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت روسيا 4829 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد الجمعة، ليزيد إجمالي الحالات على مستوى البلاد إلى 980405، وهو رابع أكبر عدد في العالم.

وقالت فرقة العمل الروسية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، إن 110 أشخاص توفوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات رسمياً إلى 16914.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابات كورونا في روسيا تتجاوز 980 ألفاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.