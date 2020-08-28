شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يتوجه لبيروت الأسبوع المقبل للضغط على النخبة السياسة الحاكمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية، الجمعة، إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى بيروت الأسبوع المقبل؛ للضغط على الساسة اللبنانيين؛ للمضي قدماً في تشكيل حكومة يمكنها أن تطبق إصلاحات عاجلة.

وقال المسؤول للصحفيين قبل زيارة ماكرون لبيروت يومي الاثنين والثلاثاء «قال الرئيس إنه لن يستسلم. قطع على نفسه عهداً بفعل كل ما هو ضروري وممارسة الضغوط اللازمة؛ لتطبيق هذا البرنامج».

وأضاف المسؤول: إن الوقت حان لتنحي الأحزاب السياسية اللبنانية جانباً مؤقتاً، وضمان تشكيل حكومة تعمل على التغيير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون يتوجه لبيروت الأسبوع المقبل للضغط على النخبة السياسة الحاكمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.