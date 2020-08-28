

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الجمعة، إنه قرر الاستقالة من زعامة الحزب الحاكم ومن ثم من رئاسة الوزراء؛ لتدهور حالته الصحية، مضيفاً:إنه يعتذر للمواطنين «من أعماق قلبه» لعدم استطاعته الوفاء بمهام المنصب.

وقال آبي، وهو أطول من بقي في منصب رئاسة الوزراء في اليابان، إن قرار من سيخلفه ليس في يده. ويعكس ذلك الارتباك داخل الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم للتوصل لمن سيتزعم الحزب خلفاً لآبي.

وأشار آبي إلى أنه سيواصل أداء مهام المنصب إلى حين تعيين رئيس جديد للحكومة. وقال: إن حالته الصحية بدأت في التدهور منتصف الشهر الماضي تقريباً ولم يرغب أن يؤثر ذلك سلباً في قرارات سياسية مهمة.رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يقرر الاستقالة ويعتذر «من أعماق قلبه»

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الجمعة، إنه قرر الاستقالة من زعامة الحزب الحاكم ومن ثم من رئاسة الوزراء؛ لتدهور حالته الصحية، مضيفاً:إنه يعتذر للمواطنين «من أعماق قلبه» لعدم استطاعته الوفاء بمهام المنصب.

وقال آبي، وهو أطول من بقي في منصب رئاسة الوزراء في اليابان، إن قرار من سيخلفه ليس في يده. ويعكس ذلك الارتباك داخل الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم للتوصل لمن سيتزعم الحزب خلفاً لآبي.

وأشار آبي إلى أنه سيواصل أداء مهام المنصب إلى حين تعيين رئيس جديد للحكومة. وقال: إن حالته الصحية بدأت في التدهور منتصف الشهر الماضي تقريباً ولم يرغب أن يؤثر ذلك سلباً في قرارات سياسية مهمة.