الهند تواصل تسجيل أكبر عدد إصابات يومية بفيروس «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت الهند، الجمعة، قفزة قياسية يومية في عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد؛ حيث بلغت 77266 حالة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بها إلى 3.39 مليون إصابة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن عدد الوفيات ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1057 حالة، ليصل مجمل الحالات إلى 61529.

وتسجل الهند أكبر عدد من الإصابات في يوم واحد في العالم منذ السابع من أغسطس/آب، وهي أكثر دول آسيا إصابة بالفيروس، والثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.