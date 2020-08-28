ونفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، غلق مستشفيات العزل الجامعية، قائلا إنه تواصل مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والذي نفى تلك الأنباء، حسبما نقلت صحيفة "الدستور".
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
في السياق ذاته، سجلت إصابات فيروس كورونا المستجد في مصر، يوم الأربعاء الماضي، قفزة كبيرة لم تحدث من أكثر من شهر.
واستمرت مصر على معدل إصابات دون المئتين منذ نهاية الشهر الماضي وحتى الثلاثاء الماضي، حيث انخفضت الإصابات في بعض الأيام لتلامس المئة حالة، قبل أن تسجل ارتفاعا قياسيا يوم الأربعاء.
وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت تسجيل 206 حالات جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا، ارتفاعا من 141 حالة يوم الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة المصرية تكشف حقيقة غلق مستشفيات عزل مصابي كورونا الجامعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.