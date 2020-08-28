شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» يوضح سبب عدم ظهور أيقونة منصة «مدرستي» لدى بعض المستخدمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح تطبيق “توكلنا”، سبب عدم ظهور أيقونة منصة مدرستي عند بعض المستخدمين للتطبيق. Advertisements وقال التطبيق في رده على أحد المغردين على موقع “تويتر”، إنه في حال عدم ظهور أيقونة منصة مدرستي في الصفحة الرئيسية، بعد الدخول على موقع توكلنا فإنه يلزم التأكد من إضافة التابعين في “توكلنا” وفي حال كان التابعين مضافين، يرجى التواصل مع منصة مدرستي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «توكلنا» يوضح سبب عدم ظهور أيقونة منصة «مدرستي» لدى بعض المستخدمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.