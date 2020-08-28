شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يجبر بولندا على إعادة حظر الرحلات الجوية الوافدة من 46 دولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت مسودة لائحة نشرت، الخميس، في بولندا أن الحكومة ستحظر الرحلات الجوية من 46 دولة اعتباراً من الثاني من سبتمبر/أيلول؛ وذلك في إطار مكافحة ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.
وتأتي هذه الخطوة مع إعادة تطبيق بعض القيود على الحياة العامة في بؤر انتشار العدوى في إطار مكافحة الوباء من دون اللجوء إلى العزل العام الشامل.
وكانت بولندا أغلقت الحدود، وأوقفت الرحلات الجوية في مارس/آذار؛ لمنع انتشار فيروس «كورونا».
وسجلت بولندا 64689 حالة إصابة، و2010 حالات وفاة، بمرض «كوفيد-19»؛ الناجم عن الإصابة بالفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر «كورونا» يجبر بولندا على إعادة حظر الرحلات الجوية الوافدة من 46 دولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.