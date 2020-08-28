شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في ألمانيا تبلغ 239507 بعد تسجيل 1571 حالة جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ للأمراض المعدية»، الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد في ألمانيا بواقع 1571 حالة، ليصل إجمالي الحالات إلى 239507.

وسجل المعهد ثلاث وفيات جديدة، مما يرفع مجمل حالات الوفيات إلى 9288.

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