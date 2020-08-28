شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يقبل ترشيح الحزب الجمهوري لولاية رئاسية ثانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبوله رسمياً ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة لولاية ثانية، أمام مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن.

وقال ترامب - في كلمة ألقاها من الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض اختتم بها مؤتمر الحزب الجمهوري - إن الانتخابات الرئاسية المقبلة، تعد أهم انتخابات في تاريخ الولايات المتحدة، متعهداً بأن يكون الاقتصاد الأمريكي في حال فوزه بولاية ثانية أقوى اقتصاد في التاريخ.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من نوفمبر المقبل.

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