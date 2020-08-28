شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل 44235 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و984 وفاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت البرازيل 44235 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و984 حالة وفاة؛ من جرّاء مرض كوفيد-19، الناجم عن الفيروس في الساعات الـ24 الماضية. وقالت وزارة الصحة البرازيلية: إنها رصدت إجمالاً ثلاثة ملايين و761391 حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 118649، في أسوأ انتشار لفيروس «كورونا» في العالم خارج الولايات المتحدة.

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