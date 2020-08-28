شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تسجل 6026 إصابة جديدة بفيروس كورونا و518 وفاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، الخميس، عن تسجيل 6026 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، و518 وفاة، مما يرفع مجمل الإصابات بالبلاد إلى 579914، والوفيات إلى 62594 وفاة.

وتقول الحكومة: إن العدد الفعلي للمصابين أكبر بكثير على الأرجح من عدد حالات الإصابة المؤكدة.

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