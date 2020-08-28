الصين تسجل تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، إنها سجلت تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الخميس، ارتفاعاً من 8 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج. ولليوم الثاني عشر على التوالي لم يتم تسجيل أي حالة إصابة محلية.

وسجلت الصين أيضاً 16 حالة حاملة للفيروس؛ لكنها خالية من الأعراض انخفاضاً من 19 حالة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي 85013 بينما لا يزال عدد الوفيات من دون تغيير عند 4634.